شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يجهز إسلام جمال لمعالجة أخطاء الدفاع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يذكر أن طلعت يوسف يعتمد على الثنائى محمد أنور ومحمود رزق ، إلا أنه طلب من جهازه المعاون ضرورة تجهيز إسلام جمال قبل بداية الموسم ورفع المعدل البدنى له حتى يكون مهيئا للمشاركة مع الفريق فى ظل الأخطاء التى ظهرت من مدافعى الفريق خلال مباراة الزمالك بالكأس والتى تسببت فى خسارة اللقاء وخروج الفريق من الدور قبل النهائى للبطولة .
ويستعد الإتحاد السكندرى لمواجهة العربى الكويتى فى لقاء الإياب من دور الـ32 للبطولة العربية المقرر إقامته يوم 27 سبتمبر الجارى باستاد الإسكندرية علما بأن لقاء الذهاب قد انتهى بفوز سيد البلد بهدف مقابل للاشئ .
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