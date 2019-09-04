شكرا لقرائتكم الأخضر يواجه مالي ودياً قبل ملاقاة اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يلتقي المنتخب السعودي أمام ضيفه منتخب مالي يوم الخميس، على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في مواجهة ودية استعداداً للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وستكون المباراة هي الأولى للفرنسي هيرفي رونار مدرب المنتخب السعودي والذي حل بديلاً للأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي الذي انتهى عقده عقب نهائيات كأس آسيا التي أقيمت في الإمارات.

واختار رونار (26 لاعباً) لتمثيل المنتخب السعودي في مواجهتي مالي الودية واليمن في التصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة البحرينية المنامة.

ولم يلعب المنتخب السعودي منذ شهر مارس الماضي والذي شهد آخر مباريات الأخضر والتي فاز بها على ضيفه منتخب غينيا الاستوائية 3-2.

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وسبق للمنتخب السعودي أن واجه منتخب مالي في مواجهتين وديتين سابقتين، حيث كانت الأولى استعداداً لكأس آسيا 96، وانتهت بخسارة الأخضر 3-1 في مباراة احتضنها ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر.

ونجح المنتخب السعودي بالفوز في المباراة الثانية والتي كانت ضمن استعدادات الأخضر لمونديال 1998وحينها انتصر 5-1، سجلها خالد مسعد وسامي الجابر "هدفين" وعبيد الدوسري وعبدالله الجمعان.

في حين يملك الفرنسي هيرفي رونار مسيرة مميزة في مواجهاته أمام منتخب مالي الذي خاض أمامه 3 لقاءات خلال تدريبه منتخبي كوت ديفوار ومنتخب المغرب حيث لم يعرف طعم الخسارة.

وواجه رونار منتخب مالي لأول مرة حينما كان مدرباً لكوت ديفوار نهائيات كأس الأمم الإفريقية عام 2015 وانتصر 1-صفر، وخاض لقاءين ضد مالي حينما كان مدرباً للمنتخب المغربي في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018 حيث فاز ذهاباً 6-صفر، وتعادلا سلبياً في مواجهة الرد.