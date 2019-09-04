شكرا لقرائتكم تاغارت.. أمل أستراليا بتعويض رحيل المخضرم كاهيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بحثت أستراليا طويلا عن خليفة للهداف التاريخي تيم كاهيل وساد شعور بالإحباط وعدم الاقتناع بمستوى المهاجمين في السنوات الأخيرة لكن يبدو أن مدرب منتخب كرة القدم غراهام أرنولد وجد ضالته في آدم تاغارت المحترف في كوريا الجنوبية.

ونال تاغارت (26 عاما) أول استدعاء دولي خلال خمس سنوات حين شارك في الخسارة الودية 1-صفر أمام كوريا الجنوبية في يونيو الماضي بعد تألقه مع سوون بلووينغز.

وسجل تاغارت 16 هدفا ليتصدر ترتيب الهدافين في دوري كوريا الجنوبية واستحق مكانا في تشكيلة أرنولد في بداية تصفيات كأس العالم خارج أرضه أمام الكويت في الأسبوع المقبل.

وقال تاغارت الذي تأثرت مسيرته الدولية بالإصابات من معسكر أستراليا في دبي: قضيت فترة رائعة من اللعب المنتظم وأنا سعيد حقا بخطواتي في كوريا واستمتعت كثيرا باللعب.

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وخاض تاغارت مباراته الدولية الأولى عندما كان يبلغ 19 عاما أمام هونغ كونغ في 2012 ضمن تصفيات كأس آسيا وسجل ثلاثة أهداف في أول ثلاث مباريات له.

وبدا أنه سيبدأ مسيرة طويلة وناجحة حين انضم لتشكيلة أستراليا في كأس العالم 2014 وانضم لاحقا إلى فولهام الانجليزي، لكنه ابتلي بالإصابات خلال فترة سيئة بين 2014 و2016 وأصبح مهمشا في فولهام وأعير إلى داندي يونايتد الأسكتلندي دون نجاح.

وعاد للأضواء في مسقط رأسه مع بيرث غلوري وبرزبين رور في المواسم الأخيرة قبل الانتقال إلى سوون في فبراير الماضي.

وفي ظل إصابة عدد من مهاجمي أستراليا يجد تاغارت فرصة مثالية للتألق أمام الكويت منحها له المدرب أرنولد وهو مهاجم سابق.

وتابع تاغارت: أرنولد مدرب من أعلى مستوى ومن الجيد أنه كان مهاجما في السابق لذا نتشارك نفس العقلية والاستمتاع بالأهداف وبالكرة الهجومية وهذا ما اتطلع إليه من خلال العمل معه.