شكرا لقرائتكم استبعاد هازارد وشقيقه من المنتخب البلجيكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الاتحاد البلجيكي لكرة القدم إن إيدن هازارد وشقيقه تورغان خرجا من تشكيلة المنتخب الذي يستعد لمواجهة سان مارينو واسكتلندا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بسبب الإصابة.

وخضع الاثنان لفحوص طبية بمعسكر بلجيكا وأظهرت معاناة إيدن من شد عضلي بينما أصيب شقيقه الأصغر في الضلوع.

ولم يخض إيدن أي مباراة في دوري الدرجة الأولى الإسباني مع فريقه الجديد ريال مدريد منذ انتقاله من تشيلسي بسبب الإصابة، ولم يعلن مدرب بلجيكا روبرتو مارتينيز عن أسماء بديلة.

وستلعب بلجيكا، التي فازت في أول أربع مباريات بالمجموعة التاسعة بالتصفيات، مع سان مارينو يوم الجمعة ثم تواجه اسكتلندا يوم الاثنين.