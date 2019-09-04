هجوم كاسح من جمهور الأهلي على تركي آل الشيخ يتصدر تويتر

الموجز

دشن مشجعو النادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج بعنوان: التنمر على تركي واجب، وذلك للهجوم على تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، والرئيس السابق لنادي بيراميدز.

وهاجم مشجعو الأهلي تركي آل الشيخ بسبب مواقفه الأخيرة تجاه ناديهم وتصريحاته الأخيرة التي هاجم فيها مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إضافة إلى سخريته من تعاقد القلعة الحمراء مع المدرب السويسري رينيه فايلر.

سخريته من طه إسماعيل

وكان تركي آل الشيخ قد سخر من من حديث طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم المدير الفني الجديد رينيه فايلر، حيث كتب منشوراً عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اقتنعت جداً بالكلام خصوصاً انه من شخص تجاوز ال٨٠ في عمره ( ربنا يحفظه ) بيعطينا عصارت الخبره".

وأضاف: "عموماً ياليت ايضاً يكون نفس المبدا مطبق في لجنة الاختيار لكي يتواكب اعمارهم مع الهدف، كنت اتمنى أن ارى سبالتي لو كان صحيحاً موافقته".

وتابع: "علماً انه طلب مني راتب ٦ مليون يورو وهو الراتب الذي كان يتقاضاه ب الحوافز في الانتر عندما تفاوضت معه في فتره قريبه لاحدى المشاريع الرياضية لي".

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وأردف: "لكن هذا لا يمنع أن السويسري مدرب محترم رغم بقاءه عاطل لفترة طويله واعتقد أنه طور نفسه فيها، فأنا اعرفه جيداً فقد عرض علي عندما كنت مسؤول عن الرياضة في بلدي لتدريب نادي الشباب".

وأكمل: "وفضل مسؤلو الشباب وقتها التعاقد مع اسم اكبر، عموماً كان وقتها سعره ب مليون وثلاثة مائة الف يورو شامله طاقمه التدريبي وكان لسة تارك بلجيكا".

واختتم منشوره "ماشاء الله المدربين بيزيد سعرهم كل ماقعدو في البيت زيادة".

هجومه على رانيا علواني

وكان آل الشيخ قد شن هجوماً عنيفاً على الخطيب، وذلك بعد التصريحات التي صدرت من عضوة مجلس إدارة النادي الأهلي رانيا علواني الأخيرة.

وقال آل الشيخ عن تصريحات علواني: " مش دي الي كانت بتصوركو سلفي وانتو بتضحكو ...عارف ليه انا نزلت البوست ده والي قبله عشان اساعدك تبقى واديلك ذريعه وشماعه تعلق فيها أخطائك".

وتابع آل الشيخ موجها حديثه للخطيب قائلا: "وبنصحك نصيحة قول عندي شد عضلي في اصباع رجلي اليمين الصغير وروح المانيا غير جو لغاية ما تهدى الامور... هي عادتك ولا هاتشتريها "، في إشارة إلى سفر الخطيب للعلاج في ألمانيا.