كهربا يهدد: بعد 20 يومًا فضائح تجاه الزمالك.. ومرتضى: لم نفسك ولو أنت راجل تعالى الأهلي

أعلن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالى الحالى، عن أنه سيكشف حقائق وأسرار وفضائح جديدة عقب نزوله إلى مصر فى غضون 20 يوما تقال لأول مرة تجاه ناديه السابق الزمالك.

كهربا يشتبك مع جمهور الزمالك

ودافع كهربا، فى تصريحات إعلامية، عن نفسه بعد دخوله فى مشادة كلامية مع جمهور الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأشاد كهربا خلال تصريحات تليفزيونية بجمهور الأهلى قائلًا: «على رأسى وبحبهم، لم ألعب معهم ولا سجلت أهداف معهم، ولكن بشكرهم على الدعم، وأنهم واقفين فى ضهرى والخير جاى.. أنتم عضلاتي».

وتعارك كهربا مع بعض الجماهير المحبة لنادى الزمالك بعد صورة له من مدينة جيماريش البرتغالية، وكتب عليها قائلًا: «ابتسم دائمًا»، لتنهال عليه التعليقات ما بين مؤيد ومعارض من جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

مرتضى ينفعل

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من جهته رد رئيس الزمالك على تهديدات كهربا بسبب تصريحاته الأخيرة التي تنبأ عن اقتراب انتقاله إلى الأهلي في يناير المقبل.

وقال رئيس الزمالك : «لم نفسك يا كهربا، ولو أنت راجل تعالى إلى الأهلي».

وتابع: «كهربا حصل على ملايين الجنيهات بسبب نادي الزمالك، قلت من قبل، أمتلك تسجيلات ومستندات موثقة عن أفعال قام بها اللاعب».

وأستكمل: «لقد سبق وجاء كهربا ووالده لي من أجل أن اسمح له بالرحيل عن الزمالك والانتقال لصفوف نادي اتحاد جدة السعودي مرتين من أجل المال».