الأهلي يقترب من ضم مهاجم النجم الساحلي

الموجز
أفادت وسائل إعلامية تونسية بأن النادي الأهلي اقترب من ضم مهاجم فريق شباب النجم الساحلي التونسي الصاعد قصي رجب وذلك خلال الفترة المقبلة.
وذكرت التقارير أن الأهلي نجح في الحصول على توقيع اللاعب صاحب الـ17 عاما في صفقة انتقال حر دون دفع اي مبالغ مالية.
وخلال الفترة الماضية، تداولت وسائل الإعلام المختلفة أنباء عن نية النادي الأهلي في الاستغناء عن المهاجم المغربي وليد ازارو في حال وجود عرض مناسب للرحيل عن القلعة الحمراء.
يشار إلى أن الأهلي حالياً يمتلك 5 لاعبين أجانب في صفوفه، وهم: جونيور اجايي وعلي معلول واليو ديانج وجيرالدو دا كوستا ووليد ازارو.
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