محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
أكد مصدر مقرب من النيجيري جونيور أجايي لاعب النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء رفضت عرضًا من أحد الأندية الأوروبية للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الأهلي لا ينوي الاستغناء عن أجايي في الفترة الحالية، في ظل قيده محليًا وأفريقيًا بقائمة الفريق.
وقال المصدر: "اللاعب مستمر مع الأهلي ولم يفكر النادي في الاستغناء عنه".
وأكمل: "أجايي كان قد تلقي عرضا أوروبيا في بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية لكن تم رفضه علي الفور بسبب ضعف المقابل المادي".
وأضاف: "لجنة التخطيط قامت بتسليم قائمة الـ30 لاعبا للمدرب الجديد ممن تم قيدهم محليًا وأفريقيًا ويبقي صاحب القرار الوحيد في تحديد مصير أي لاعب قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية".
واختتم: "لكن أجايي سيستمر في كل الحالات لإنه مقيد أفريقيًا وبالتالي الاهلي لا يريد خسارة مقعد في القائمة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لمصراوي: الأهلي لا ينوي التفريط في أجايي.. ورفض عرضًا أوروبيًا لضمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.