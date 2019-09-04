مصدر لمصراوي: الأهلي لا ينوي التفريط في أجايي.. ورفض عرضًا أوروبيًا لضمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد مصدر مقرب من النيجيري جونيور أجايي لاعب النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء رفضت عرضًا من أحد الأندية الأوروبية للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الأهلي لا ينوي الاستغناء عن أجايي في الفترة الحالية، في ظل قيده محليًا وأفريقيًا بقائمة الفريق.

وقال المصدر: "اللاعب مستمر مع الأهلي ولم يفكر النادي في الاستغناء عنه".

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وأكمل: "أجايي كان قد تلقي عرضا أوروبيا في بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية لكن تم رفضه علي الفور بسبب ضعف المقابل المادي".

وأضاف: "لجنة التخطيط قامت بتسليم قائمة الـ30 لاعبا للمدرب الجديد ممن تم قيدهم محليًا وأفريقيًا ويبقي صاحب القرار الوحيد في تحديد مصير أي لاعب قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية".

واختتم: "لكن أجايي سيستمر في كل الحالات لإنه مقيد أفريقيًا وبالتالي الاهلي لا يريد خسارة مقعد في القائمة".