"لم أرغب في مغادرة المنزل".. سواريز يروي كواليس الخسارة أمام ليفربول بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - روى الأوروجوياني لويس سواريز لاعب برشلونة كواليس المعاناة التي مر بها الفريق الكتالوني عقب خسارته أمام ليفربول برباعية دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية، لافتًا إلى أنه وزملائه عانوا بسبب الهزيمة.

وأكد سواريز خلال تصريحات نقلتها شبكة "فوكس سبورتس" العالمية أنه لم يرغب في مغادرة المنزل بعد الهزيمة.

النادي الكاتالوني تقدم في مباراة الذهاب بثلاثية دون رد إلا أن شباكه مُنيت برباعية نظيفة في لقاء الإياب على ملعب آنفليد ليودع منافسات البطولة ويتأهل ليفربول لمواجهة توتنهام في النهائي.

يقول سواريز: "لقد عانينا، لم أكن أرغب في المغادرة من المنزل بعد الخسارة".

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وأضاف: "كان الأمر معقدًا للغاية، لقد مررت بوقت سيء مثل معظم زملائي في الفريق، لقد عرفنا كيف هو أنفيلد ومدى ضيق الملعب أخبرت زملائي وأعضاء الجهاز الفني".

وتابع: "في دوري أبطال أوروبا، إذا ذهبت 30 ثانية إلى الاسترخاء ، فإن الأمور تبتعد عنك".

جدير بالذكر أن ليفربول تُوج بلقب البطولة النسخة الماضية بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد.