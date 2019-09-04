ثنائي الزمالك فعلها من قبل.. هل يصبح ميتشو ثالثهم في الكأس أم ينفرد ديسابر بـ"الأولى"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في مساء الثامن من سبتمبر الجاري سيلتقي فريقي الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر لتحديد بطل نسخة 2018/2019.

بيراميدز يدخل المباراة رافعًا راية التحدي بقيادة مدربه الجديد سباستيان ديسابر الذي يبحث عن دخول التاريخ من أوسع أبوابه إذا ما نجح في تحقيق البطولة ليصبح أول لقب في تاريخ النادي الوليد.

ديسابر تولى المهمة الفنية لبيراميدز عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث ترك العمل مع المنتخب الأوغندي بعدما قدم معه مشوارًا لا بأس به في البطولة.

ديسابر تولى قيادة بيراميدز في 5 مباريات منهم اثنين في الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية، فاز في جميع مبارياته ونجح في إقصاء الأهلي من دور الـ16 لبطولة الكأس بعد الفوز بهدف دون رد.

على الجانب الآخر يأمل الزمالك تحت قيادة مدربه الصربي ميتشو الحصول على لقب البطولة تعويضًا عن خسارة الدوري، وحتى تكتسب الجماهير البيضاء الثقة في المدير الفني الجديد.

تولى ميتشو القيادة الفنية للزمالك منذ أسابيع قليلة، فكانت البداية أمام ديكيداها أف سي في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا وتمكن الفريق الأبيض من تحقيق فوز عريض على نظيره الصومالي بنتيجة 6-0.

قاد ميتشو الزمالك في مباراتي مصر للمقاصة والاتحاد السكندري في دور ربع ونصف نهائي كأس مصر -على الترتيب-، فاز الابيض في المباراتين بنفس النتيجة 1-0.

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خلال العشر سنوات الأخيرة نجح كل من مؤمن سليمان (الزمالك) وخالد جلال (الزمالك) في الفوز ببطولة كبيرة بعد أيام قليلة فقط من تولي المهمة الفنية للفريق الأبيض فهل يفعلها ميتشو وينضم لقائمة وافدي الزمالك الجدد أم ينجح الفرنسي سباستيان ديسابر في دخول التاريخ بتحقيق أول بطولة لبيراميدز في تاريخه؟

في موسم 2015/2016

وصل إلى نهائي كأس مصر فريقي الأهلي والزمالك، كان الأحمر تحت قيادة الهولندي مارتن يول، بينما كان الأبيض بقيادة مصرية مع مؤمن سليمان.

تولى مؤمن سليمان مهمة تدريب الزمالك خلفًا لمحمد حلمي، وفي اختباره الأولى اصطدم بالإسماعيلي في نصف نهائي كأس مصر وفاز عليه برباعية دون رد ليتلقي الأهلي في النهائي.

سليمان أسرع مدير فني في مصر خلال آخر 10 سنوات يحصل على بطولة مع فريقه بعد أيام قليلة من تسلمه المهمة الفنية لناديه.

فاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 3-1، سجل للأبيض باسم مرسي "هدفين" ومصطفى فتحي "هدف"، بينما سجل هدف الأهلي الوحيد اللاعب عبد الله السعيد.

في موسم 2017/2018

وصل الزمالك إلى نهائي كأس مصر تحت قيادة مدربه خالد جلال الذي خلف إيهاب جلال في الولاية الفنية للفريق الأبيض.

كان سموحة طرف المباراة الثاني بقيادة ميمي عبد الرازق الفنية، وحقق الأبيض الفوز بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة.

جلال خاض 3 مباريات فقط قبل نهائي كأس مصر، كانت الأولى بالدوري أمام الأهلي وفاز عليه 2-1، ثم خاض مباراتي ربع ونصف نهائي الكأس أمام الإنتاج الحربي (3-1) والإسماعيلي (4-1).