كاف يعلن طاقم حكام مباراة الزمالك وجينيراسيون بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين طاقم حكام من موريتانيا لإدارة مباراة الزمالك مع جينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال أفريقيا.
ووفقًا لما أعلنه كاف، فإن دحان بيده سيدير المباراة كحكم للساحة، على أن يعاونه حمدين ديبا والشيخ مامادو، بالإضافة إلى لمغيفري بوشعيب الحكم الرابع.
وسيلتقي الزمالك مع جينيراسيون فوت يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال الأفريقي في السنغال.
ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الزمالك وبطل السنغال في مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر الجاري.
الجدير بالذكر أن الزمالك تأهل إلى دور الـ32 من البطولة الأفريقية بعدما تفوق على ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي من المسابقة.
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