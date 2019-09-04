بايرن ميونيخ يحقق عائدات وأرباحا قياسية في الموسم الماضي

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء أنه حقق عائدات وأرباحا قياسية خلال موسمه الماضي 2018 / 2019 في الدوري الألماني (بوندسليجا).

وكشف النادي البافاري أن عائداته بلغت 750.4مليون يورو (825.4مليون دولار) بزيادة 14.1 بالمئة عن الموسم الذي يسبقه.

وأوضح النادي أن أرباحه ارتفعت بنسبة 78 بالمئة عن الموسم السابق لتصبح 52.5مليون يورو ليبلغ حجم الفائض لديه 497.4 مليون يورو.

وقال كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي للنادي، في بيان له اليوم،: “نشعر بسعادة بالغة بالطبع لهذا النمو المالي للنادي… بايرن يحظى بنمو هائل على المستويين الرياضي والمالي”.

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وأضاف: “أوزجه شكرا خاصا لجميع أطقم العمل بالنادي على إخلاصهم الذي أدى لهذه النتيجة السارة”.

وقال رومينيجه إن العاملين بالنادي حصلوا على مكافآت بقيمة شهرين إضافيين.

وإلى جانب هذه الأرقام القياسية على المستوى المالي، شهد الموسم الماضي فوز بايرن بثنائية الدوري والكأس في ألمانيا فيما ودع الفريق دوري أبطال أوروبا من الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة.