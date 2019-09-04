خاص.. أزارو يخاطب الأهلي للرحيل نهائيا والعرض الرسمي يحسم الموقف

أجرى المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مكالمة تليفونية بمسئولي النادي، منذ قليل، وذلك من أجل إبلاغهم بتلقيه عرض جديد في الساعات الأخيرة من أجل الرحيل.

وأشار أزارو لمسئولي الأهلي أن وكيله نجح في توفير عرض مناسب له في أحد الدول العربية وبمقابل مادي يرضي طموحات مجلس الأهلي وينتظر النادي تقديم العرض الرسمي حال موافقة الأهلي على المفاوضات الشفوية.

وعرض أمير توفيق، العرض على لجنة التخطيط والتي يرأسها محمود الخطيب، ووافق الأخير خاصة بعد اقتراب النادي من التعاقد مع قصي رجب، هداف نادي النجم الساحلي، وينتظر الأهلي العرض الرسمي.

وقرر البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني للمنتخب المغربي، استدعاء مهاجم النادي الأهلي وليد أزارو، استعدادا لمعسكر شهر سبتمبر، الذي يخوض خلاله مباراتين وديتين أمام بوركينا فاسو، والنيجر يومي 6 و10 سبتمبر.