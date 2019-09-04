مفاجأة.. 5 لاعبين من الأهلي لم يتم قيدهم في قائمة الموسم الجديد

أكد مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن هناك 5 لاعبين من الفريق لم يتم قيدهم في قائمة الفريق المحلية حتى الآن.

وكشف المصدر أن الخمسة لاعبين هم حسين السيد وأحمد حمدي وكريم نيدفيد ومحمد محمود وسعد سمير، موضحا أنه لم يتم قيدهم حتى الآن، بينما تلقوا عروض فردية من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، الذي يرد عليهم دائما: “لسة بندرس”.

ويتبقى في قائمة الأهلي 4 أماكن فقط، حيث ينوي الجهاز الفني قيد الرباعي محمد محمود وسعد سمير وأحمد حمدي وحسين السيد بينما سيتم تأجيل قيد كريم نيدفيد، الذي يعاني من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني يوم 14 من الشهر الجاري في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.