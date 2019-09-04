هداف النجم الساحلي على أعتاب الأهلي

وأشارت تقارير صحفية تونسية، أن اللاعب حاليا في طريقه إلى مصر من أجل التوقيع للنادي الأهلي وحسم انتقاله بصفة نهائية للقلعة الحمراء، في صفقة مجانية.

وتألق قصي صاحب الـ17 عاما الموسم الماضي مع فريق الشباب وسجل 23 هدف، وتم تصعيده لفترات طويلة إلى الفريق الأول