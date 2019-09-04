الرجبي يطير غدًا إلى بنين لخوض بطولة أفريقيا

يغادر المنتخب الوطنى للرجبي غدًا الخميس إلى بنين لخوض منافسات بطولة أفريقيا المقرر إقامتها يومى 7 و 8 سبتمبر.

و قد اختتم اليوم الفريق معسكر الإعداد الأخير الذي أقيم بفندق توليب برج العرب على مدار

يومي الاثنين والثلاثاء 2 و 3 سبتمبر بمشاركة 16 لاعبًا.

وقد استقر الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة المدرب محمد درمونى على اختيار 12 لاعبًا لتمثيل المنتخب المصرى ببطولة

أفريقيا.

و اللاعبون هم:

أحمد شتا (الإسكندرية للرجبى)، وسيف السنباطى (الجامعة الأمريكية)، وفاروجان فارتان (الجامعة الأمريكية)، وسيف العشرى (إيجيلز)، ومحمود سليمان (الإسكندرية للرجبى)، وأحمد ديزل(الإسكندرية للرجبى)، ومحمد خالد(الإسكندرية للرجبى)، ويسرى سامى (الإسكندرية للرجبى) ، ومحمد ماهر(إيجيلز)، ومروان أحمد (الإسكندرية للرجبى)، ومروان حمزة (إيجيلز)، ومحمود ناجى.(الجامعة الأمريكية).