محسن صلاح يطئمن على بعثة المقاولون بكرواتيا

أجري المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، اتصالات هاتفيا بالمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي، والمشرف العام على الكرة، وعماد النحاس المدير الفني للفريق الأول بالنادي للاطمئنان على بعثة الفريق الكروي خلال المعسكر الحالي بكرواتيا.
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون، الودية الثالثة والأخيرة، اليوم الأربعاء، مع نظيره لوكوموتيفزغرب الكرواتي، بالمعسكر الخارجي بكرواتيا قبل العودة للقاهرة.
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، فوزا كبيرا على أرجيتزا السلوفيني بأربعة أهداف دون رد، أحرزها محمد سالم هدفين، وهدف لكل من عبد الرحمن خالد جبنة ومحمد مجلي في الودية الثانية للفريقخلال المعسكر.
وخاض الذئاب الودية الأولى في المعسكر السبت الماضي أمام القادسية الكويتي وانتهت بالتعادل السلبي، والتي شهدت مشاركة طاهر محمد طاهر قبل عودته للقاهرة للانتظام في معسكر المنتخب الأوليمبي.
ومن المنتظر أن يحضر السفير المصري، في كرواتيا لقاء اليوم مع لوكوموتيف زغرب الكرواتي ، خاصة مع تواصله المستمر مع المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون والمشرف العام على الكرة ورئيس بعثة الذئاب للاطمئنان عليهم.
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