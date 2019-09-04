تشيلسي يكشف عن القميص الثالث للفريق لهذا الموسم

أعلن نادى تشيلسي الإنجليزى صباح اليوم الأربعاء ، القميص الثالث للبلوز فى الموسم الحالى 2019 -2020 . ونشر نادى تشيلسى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" صور للاعبي الفريق بالقميص الجديد باللوان الأسود. التواصل الاجتماعى " تويتر" صور للاعبي الفريق بالقميص الجديد باللوان الأسود. وذكر الموقع أن القميص مستوحى من التسعينيات ويتميز القميص بألوان الأسود إضافة إلى واحدة من أكثر شرائط النادى التى لا تنسى . القميص بألوان الأسود إضافة إلى واحدة من أكثر شرائط النادى التى لا تنسى . يحتل تشيلسي المركز الحادى عشر فى الدورى الانجليزى الممتاز فى الموسم الحالى برصيد 5 نقاط من أربع مباريات .

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