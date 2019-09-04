تعرف على الأندية الأعلى قيمة تسويقية في الدوري السعودي

حسمت العديد من الأندية السعودية صفقات كبري خلال الميركاتو الصيفي، سواء التعاقد مع محترفين أجانب من مختلف دول العالم، أو لاعبين محليين .

وكشفت تقارير صحيفة سعودية، عنأغلى خمسة فرق تمتلك قيمة تسويقية في الدوري السعودي، وذلك بعد إغلاق باب الانتقالات الصيفية يوم السبت الماضى لتكتمل جميع قوائم الأندية للموسم الجديد .

وجاءت القائمة كالتالي..

تصدّر نادى النصر بطل النسخة الماضية،

القائمة أعلى قيمة تسويقية فى الدورى السعودى للمحترفين، رغم عدم تعاقد النادى مع صفقات أجنبية جديدة هذا الموسم ووصل قيمة اللاعبين المحليين الجدد إلى 57,95 مليون يورو .

يليه نادى أهلى جدة كثاني أعلى قيمة تسوقية، ذلك يرجع إلى إعلان نادى أهلى جدة قبل إغلاق سوق التعاقد مع

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البرازيلي لوكاس ليما، والجزائرى يوسف البلايلي والسعودى محمد المجحد، لتصل قيمته التسويقية إلى 55,80 مليون يورو .

ويأتى نادى الهلال وصيف النسخة الماضية فى المركز الثالث، والذى بلغت القيمة الإجمالية للاعبيه إلى 45,60 مليون يورو .

وبالرغم من تعاقد نادي الاتحاد السعودي مع العديد من الصفقات المحلية والأجنبية، إلا أنه جاء في المركز الرابع، بقيمة تسويقية بلغت 31.15 مليون يورو، بفارق 15 مليون عن النصر.

وجاء في المركز الأخير نادى الاتفاق بقيمة تسويقية بلغت 25,530 مليون يورو .