بعد فشل صفقة نيمار.. رئيس برشلونة يتجنب لقاء ميسي

أصبحت علاقة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد البارسا متوترة في الفترة الأخيرة، بعد فشل البلورجانا في التعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان في الصيف الحالي.

ونقلًا عن برنامج" اللارجيرو" الذي تبثه إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، التي قالت " العلاقه ما بين ميسي وبارتوميو أصبحت متوترة وباردة بعد فشل جلب نيمار مرة أخرى إلى قلعة

الكامب نو" .

وأضاف البرنامج الإسباني، "بارتوميو تجنب لقاء ميسي في حفل توزيع جوائز الأفضل في اوروبا، لتجنب إعطائه تفسيرات عن فشلهم في إتمام صفقة نيمار".

وأكدت معظم الصحف الكتالونية أن إدارة برشلونة ستعود مرة أخرى لمحاولة ضم نيمار في صيف 2020.