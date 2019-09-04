محافظ كفرالشيخ يهنئ " أيمن" من ذوي القدرات الخاصة

هنأ محافظ كفرالشيخ الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، اليوم الأربعاء، الكابتن أيمن كمال عبدالغفار من ذوي القدرات الخاصة، وممثل محافظة كفرالشيخ وجمهورية مصر العربية في لعبة تنس الطاولة المؤهل لأولمبياد طوكيو 2020 ، متمنياً له دوام التفوق والنجاح. القدرات الخاصة، وممثل محافظة كفرالشيخ وجمهورية مصر العربية في لعبة تنس الطاولة المؤهل لأولمبياد طوكيو 2020 ، متمنياً له دوام التفوق والنجاح. جاء ذلك بحضور الكابتن ابراهيم حمدتو، من ذوي القدرات الخاصة. Advertisements

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