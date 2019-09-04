سافيولا ينضم تدريبات إنبي

انضم عمر سافيولا مهاجم فريق إنبي لصفوف تدريبات فريقه بعد إصابته في كتفه خلال المران قبل أيام.
ومن المنتظر أن يدفع الجهاز الفني بسافيولا في اللقاءات الودية خلال معسكر برج العرب أولها غدًا مع بنها ثمفي لقاءي المجد المطروحي وسبورتينج أحد أندية القسم الثالث للدوري.
يذكر أن معسكر إنبي ببرج العرب بدء الأحد الماضي ويستمر حتى 11 سبتمبر الجاري.
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