رسميًا.. الإسماعيلي يجدد عقد محمد فوزي لمدة خمسة مواسم

نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان فى تمديد عقد محمد فوزى حارس مرمى الفريق بصفة رسمية لمدة 5 مواسم مقبلة. وحضر جلسة التوقيع محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات برفقة المهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة بالإضافة إلى محمد فودي والذى وافق على تجديد العقد دون إملاء أي شروط مالية على النادى. تامر موسى عضو مجلس الإدارة بالإضافة إلى محمد فودي والذى وافق على تجديد العقد دون إملاء أي شروط مالية على النادى. ويتطلع مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لتحقيق الاستقرار والإدارى للفريق من خلال تمديد عقود جميع العناصر الفريق وهو ما سينعكس على النتائج بشكل ايجابى خلال منافسات الموسم الجديد. وقدم فوزي أداء استثنائيا الموسم الماضى ونجح فى لفت الانظار ليثبت انه أحد افضل حراس المرمى فى مصر.

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