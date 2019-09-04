أكد على ماهر المدير الفني أن معسكر الفريق ببرج العرب يؤدي مهامه حتى الآن في رفع الجوانب المادية والفنية ، والوصول لفورمة المباريات الرسمية.
وأضاف ماهر أنه يركز خلال معسكر الفريق على التدريب فترتين صباحا ومساء مع محاضرات يومية بعد تناول العشاء للتركيز على أخطاء كل يوم وفترةلتلاشيها قبل المباريات الرسمية.
كان على ماهر المدير الفني لإنبي قد اختار ما يقرب من 30 لاعبا للوقوف على اللاعبين الذين سيقع عليهم الاختيار ضمن التشكيلة الاساسية والبدلاء خلال مباريات الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب إنبي: نركز على الجوانب البدنية والفنية في معسكر برج العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.