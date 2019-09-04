مدرب إنبي: نركز على الجوانب البدنية والفنية في معسكر برج العرب

أكد على ماهر المدير الفني أن معسكر الفريق ببرج العرب يؤدي مهامه حتى الآن في رفع الجوانب المادية والفنية ، والوصول لفورمة المباريات الرسمية.

وأضاف ماهر أنه يركز خلال معسكر الفريق على التدريب فترتين صباحا ومساء مع محاضرات يومية بعد تناول العشاء للتركيز على أخطاء كل يوم وفترة

لتلاشيها قبل المباريات الرسمية.

كان على ماهر المدير الفني لإنبي قد اختار ما يقرب من 30 لاعبا للوقوف على اللاعبين الذين سيقع عليهم الاختيار ضمن التشكيلة الاساسية والبدلاء خلال مباريات الدوري.