إنبي يواجه بنها وديًا غدًا

يلتقي في الرابعة عصر غدا" الخميس " فريق انبي مع بنها بملعب برج العرب الفرعي في أولى لقاءات الفريق البترولي الودية بمعسكر برج العرب استعدادا لانطلاق مباريات الدوري. بمعسكر برج العرب استعدادا لانطلاق مباريات الدوري. وكان فريق انبي قد وصل الى برج العرب الأحد الماضي في معسكر حتى 11 سبتمبر الجاري، يلعب خلاله الفريق 3 مباريات أولها اليوم ثم لقاءين مع المجد المطروحي وسبورتنج يومي 8 و10 سبتمبر في إطار نفس الاستعدادات. الماضي في معسكر حتى 11 سبتمبر الجاري، يلعب خلاله الفريق 3 مباريات أولها اليوم ثم لقاءين مع المجد المطروحي وسبورتنج يومي 8 و10 سبتمبر في إطار نفس الاستعدادات.

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