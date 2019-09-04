تقرير | “قصة نيمار” تُخلف جُروحا في جسد برشلونة

خَلفت قصة عودة البرازيلي نيمار جُونيور الفاشلة إلى برشلونة جُروحا في جسد النادي الكاتالوني، إذ يحتاج هذا الأخير إلى عمل كبير لإعادة تطهير وتصفية الأجواء المُحيطة بالنادي في الآونة الأخيرة.

ويَبدو أن الأجواء في المُعسكر الكاتالوني لم تَعد على ما يُرام في ظل الضغوطات الكبيرة التي عاشتها المجموعة في الأسابيع الأخيرة من الميركاتو الصيفي، وذلك ارتباطا بموضوع رغبة النادي في إعادة البرازيلي نيمار جُونيور إلى الكامب نو.

وتناقلت وسائل الإعلام الإسبانية والمقربة من إدارة النادي الكاتالوني، طيلة تلك الفترة، أخبارا مُتضاربة حول جُل المُحاولات التي قامت بها إدارة بارتوميو لإستعادة نيمار، وذلك تلبية لرغبة رفاقه وعلى رأسهم القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأكدت صحيفة “الماركا” الإسبانية أن موضوع نيمار خلف انقسامات وأجواء سلبية وسط المجموعة، إذ يحتاج المدرب ايرنيستو فالفيردي لعمل كبير وجبار لإعادة إقحام مجموعة من اللاعبين الذين عاشوا أجواء سلبية في ظل ارتباط أسماءهم بالرحيل في صفقة نيمار، وعلى رأسهم كل من راكيتيتش وديمبيلي.

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وأشارت التقارير ذاتها، إلى أن النادي الكاتالوني يعمل جاهدا على حل تلك المشاكل التي أثيرت في الآونة الأخيرة.

ويعيش إدارة النادي فترة حرجة للغاية، إذ شَعر قادة الفريق وعلى رأسهم ليونيل ميسي بالخيانة من طرف بارتوميو ومن معه، خاصة وأن اللاعبين كانوا على تواصل مُباشر ودائم بصديقهم نيمار.