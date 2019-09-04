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خبر سار في تداريب ريال مدريد

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يوسف الشافعي 0 تبليغ

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بدأت الأخبار السارة تتوالى على مُعسكر نادي ريَال مدريد الإسباني، صبيحة اليوم، إذ شهدت التداريب الجماعية عودة الشاب البرازيلي رُودريغو غوس.

رودريغو في تداريب الميرينغي (صور : realmadrid.com)

وكَان اللاعب السابق لنادي سانتوس البرازيلي قد غاب عن الملاعب بداعي إصابة عضلية تعرض لها في تداريب النادي الملكي قبل انطلاقة الموسم الكروي.

 

وسَبق للاعب البرازيلي الشاب رُودريغو غوس أن شارك في المُباريات الودية للنادي الملكي في جولته الصيفية.

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يُذكر أن النادي الملكي كان قد انتدب اللاعب رُودريغو غوس من نادي سانتوس البرازيلي بقيمة 45 مليون يورو.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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