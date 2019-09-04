خبر سار في تداريب ريال مدريد

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بدأت الأخبار السارة تتوالى على مُعسكر نادي ريَال مدريد الإسباني، صبيحة اليوم، إذ شهدت التداريب الجماعية عودة الشاب البرازيلي رُودريغو غوس.
وكَان اللاعب السابق لنادي سانتوس البرازيلي قد غاب عن الملاعب بداعي إصابة عضلية تعرض لها في تداريب النادي الملكي قبل انطلاقة الموسم الكروي.
وسَبق للاعب البرازيلي الشاب رُودريغو غوس أن شارك في المُباريات الودية للنادي الملكي في جولته الصيفية.
يُذكر أن النادي الملكي كان قد انتدب اللاعب رُودريغو غوس من نادي سانتوس البرازيلي بقيمة 45 مليون يورو.
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