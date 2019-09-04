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ميلان يسير على خطى ريال مدريد

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محمود ماهر 0 تبليغ

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سار نادي ميلان بقيادة مديره الرياضي “بوبان” ومساعده “باولو مالديني” على خطى العملاق الملكي “” بالتعاقد مع أحد هدافي الدوري الألماني “أنتي ريبيتش” في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.

وأعلن نادي ميلان الإيطالي، التعاقد مع الكرواتي أنتي ريبيتش لتدعيم صفوف الفريق، قادمًا من إنتراخت فرانكفورت الألماني على سبيل الإعارة لمدة موسمين مقابل حوالي خمسة ملايين يورو مع خيار الشراء في نهاية الإعارة.

وكان ريال مدريد تعاقد مع مهاجم إنتراخت فرانكفورت “لوكا يوفيتش” بمبلغ 60 مليون يورو في وقت مُبكر من الميركاتو الصيفي، في خطوة لم يتوقعها عشاق الفريق، الذين فكروا في إمكانية التعاقد مع المهاجم البرازيلي جونيور أو المهاجم الفرنسي “كيليان مبابي”.

ميلان يستعير مهاجم إنتراخت فرانكفورت
ميلان يستعير مهاجم إنتراخت فرانكفورت “أنتي ريبيتش” لمدة 18 شهرًا مقابل 5 مليون يورو مع خيار الشراء بـ 25 مليون يورو

ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي لميلان “نعلن التعاقد مع ريبيتش على سبيل الإعارة لموسمين من آينتراخت فرانكفورت الألماني، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة”.

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صاحب الـ 25 عامًا، لاعب دولي مع منتخب كرواتيا منذ عام 2013، وسبق له خوض 28 مباراة، لكنه اكتفى بتسجيل ثلاثة أهداف فقط بسبب ضعف فرصه للمشاركة كأساسي.

وكانت للاعب تجربتين سابقتين في إيطاليا بين صفوف فيورنتينا وهيلاس فيرونا، وبرز أسمه مع آينتراخت فرانكفورت في ألمانيا أكثر من أي فريق آخر مثله مثل لوكا يوفيتش.

وقام إنتراخت فرانكفورت بتعويض رحيل ريبيتش باستعارة مهاجم ميلان “آندري سيلفا” مقابل 5 مليون يورو لعامين مع خيار الشراء.

تقديم لوكا يوفيتش لوسائل الإعلام في ملعب ريال مدريد سانتياجو برنابيو (صور: AFP)
تقديم لوكا يوفيتش لوسائل الإعلام في ملعب ريال مدريد سانتياجو برنابيو (صور: AFP)

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