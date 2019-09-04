يوسف الشافعي صحفي رياضي مغربي ، مختص بالشأن المغربي والإسباني، محلل رياضي في "قناة RT روسيا" خلال كأس العالم 2018، كما عمل محللاً في "قناة Medi1" المغربية في كأس العالم 2018 وكأس أمم أفريقيا 2019، وترأس هيئة تحرير "موقع البطولة المغربي" لأكثر من 8 سنوات متتالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 20 لاعبا حُرا بإمكانهم التعاقد رغم انتهاء الميركاتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.