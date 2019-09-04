رياضة | بيريز يخون زيدان ويفاضل بين 3 مدربين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيريز يخون زيدان ويفاضل بين 3 مدربين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال الجماهير المدريدية تشعر بالقلق الشديد حيال مستوى الفريق الأول مع الفرنسي زين الدين زيدان الذي يبحث عن مخرج من الأزمة التي وقع فيها خاصةً أن معظم صفقات النادي المبرمة خلال فترة الانتقالات الصيفية لن تكون مؤثرة باستثناء اللاعب الوحيد المقبول جداً من الجميع وهو البلجيكي إيدين هازارد.

وأوضحت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن فلورنتينو بيريز لن يضحي باللاعبين حال استمرت النتائج السلبية ولكن سيُضحي بالمدرب زيدان الذي جاء بنهاية الموسم الماضي لإحداث ثورة وتغييرات في تشكيلة ريال مدريد ولكن لم يصل حتى الآن لمستوى الفريق من عامين ويأتي ذلك بسبب عدم رحيل بعض اللاعبين بالإضافة إلى أن بعض الصفقات الجديدة لا تلعب للإصابة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الحلقة الأضعف الآن هي زيدان والذي قد يرحل حال استمر الوضع في ظل العلاقة الجيدة بين فلورنتينو بيريز رئيس النادي الأبيض والمدرب البرتغالي جوريه مورينيو الذي يريد العودة لتدريب الميرينجي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى اسم آخر غير متوقع يمكن أن يأتي إلى دكة بدلاء ريال مدريد وهو آرسين فينجر والذي يملك خبرة وسيرة ذاتية لا يمكن رفضها أبداً مع آرسنال الانجليزي.

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ويحلم الفرنسي فينجر بتدريب ريال مدريد بعد عام كامل من التفرغ عقب رحيله عن قيادة آرسنال ويعرف عنه دائماً حبه لمدريد ويذكر أنه كان ضمن الأسماء المرشحة لتدريب النادي الملكي قبل عودة الفرنسي الآخر زين الدين زيدان.

وأفادت صحيفة "دون بالون" أن فلورنتينو بيريز لديه مرشح آخر ولكن "لم يتم الكشف عن اسمه" بينما زيدان حالياً يواجه عامل الوقت ويمكن أن يرحل عن مدريد في أي وقت.

والجدير بالذكر أن فريق ريال مدريد حالياً يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري الاسباني "الليجا" برصيد 5 نقاط من 3 مباريات حيثُ فاز لقاء وتعادل لقاءاين وسجل 6 أهداف واستقبل 4 أهداف ولا تزال تشكيلة الريال غير مستقرة فكل مباراة كان لها تكتيك ولاعبين مختلفين وهو الأمر الذي يُشعر الجماهير المدريدية بالقلق.

وينتظر أن يلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد ليفانتي يوم 14 سبتمبر الجاري في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الاسباني "الليجا".