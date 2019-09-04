رياضة | ميسي غاضب من إدارة برشلونة لهذه الأسباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي غاضب من إدارة برشلونة لهذه الأسباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير إسبانية اليوم الأربعاء، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة يشعر بالغضب والحزن الشديد بعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019 والتي انتهت في مساء يوم الإثنين الماضي 2 سبتمبر.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن ميسي لا يشعر بالسعادة مع فريق برشلونة حالياً والذي وقع في فخ النتائج السلبية هذا الموسم تزامناً مع فشل عملية نقل نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان إلى ملعب كامب نو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ليونيل ميسي يرى خط دفاع البارسا هو الأضعف حالياً في الفريق ولذلك طلب تدعيمه بمبلغ 110 مليون يورو، بحيث يُدعم بالشكل الأمثل في أقرب وقت ممكن.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جيرارد بيكيه سيبلغ من العمر "33 سنة" كما أن صامويل أومتيتي لا يزال بعيداً عن مستواه المأمول فيما لا يمكن الاعتماد على جان توديبو لذلك يفضل ليونيل ميسي فكرة التعاقد مع مدافع أتلتيك بلباو وهو أوناي نانيز.

وأفادت الصحيفة الإسبانية أن نادي برشلونة لن يجد أي صعوبة في ضم نانيز والذي استدعي لتمثل منتخب إسبانيا تحت 21 سنة خاصةً أن سعره سيكون حوالي 30 مليون يورو.

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كما أكدت أن ميسي غير مقتنع باللاعبين في الجبهة اليمنى ويشير لصعوبة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع نيلسون سيميدو وموسى واجوي لذلك هناك اسم مقترح على الطاولة البرشلونية وهو جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ.

ويعد كيميتش من العناصر الأساسية في صفوف بايرن ميونيخ ولكن رغم ذلك فأن تقديم عرض مغري بقيمة 80 مليون يورو بالإضافة إلى ضغط اللاعب نفسه يمكن أن توافق إدارة النادي الألماني على رحيله بسهولة.

والجدير بالذكرأن إدارة نادي برشلونة قد تعاقدت خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية مع عدد من اللاعبين من بينهم؛ أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد وجونيور فيربو الظهير الأيسر من ريال بيتيس والوسط الشاب فرينكي دي يونج من أياكس أمستردام والحارس نيتو.

ويسعى نادي برشلونة بقيادة المدرب إرنستو فالفيردي لتقديم مستوى جيد والعودة لمنصات التتويج الأوروبية حيثُ تحلم الجماهير الكتالونية بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والذي غاب عن النادي بعد سيطرة ريال مدريد و"صحوة" ليفربول.