رياضة | قبل مباراة مالي.. تعرف على قائمة أكثر 10 لاعبين مشاركة في تاريخ المنتخب السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مباراة مالي.. تعرف على قائمة أكثر 10 لاعبين مشاركة في تاريخ المنتخب السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يملك المنتخب السعودي تاريخ طويل في كرة القدم، فالأخضر يعد واحد من أعرق المنتخبات ليس فقط في المنطقة العربية، بل في قارة آسيا بالكامل، حيث كان السعوديون لفترة طويلة هم أصحاب الصدارة كأكثر منتخب متوج بلقب بطولة كأس أمم آسيا "3 ألقاب" إلى أن جاء المنتخب الياباني وأزاح الأخضر السعودي من صدارة المنتخبات الآكثر تتويجًا ببطولة كأس آسيا لكرة القدم في الألفية الجديدة، بعدما أصبح يملك 4 ألقاب في البطولة.

هذا التاريخ الطويل للكرة السعودية، نجح في صناعته نجوم كبار وعظماء إرتدوا قميص الأخضر السعودي على مدار سنوات طويلة، وخلال هذا التقرير من موقع "الخليج 365 الرياضي" سوف نستعرض معاكم قائمة أكثر 10 لاعبين شاركوا مع المنتخب السعودي على مدار تاريخه.

1 - محمد الدعيع:

الحارس السعودي الأشهر، إرتدى قميص منتخب السعودي في 178 مباراة، وهو ما كان يجعله "عميد لاعبي العالم" لسنوات طويلة، حتى أن جاء المصري أحمد حسن، وخطف هذا اللقب بعدما شارك في 184 مباراة دولية رفقة منتخب الفراعنة.



