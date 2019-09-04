رياضة | قبل مباراة مالي.. تعرف على قائمة أكثر 10 لاعبين مشاركة في تاريخ المنتخب السعودي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مباراة مالي.. تعرف على قائمة أكثر 10 لاعبين مشاركة في تاريخ المنتخب السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
هذا التاريخ الطويل للكرة السعودية، نجح في صناعته نجوم كبار وعظماء إرتدوا قميص الأخضر السعودي على مدار سنوات طويلة، وخلال هذا التقرير من موقع "الخليج 365 الرياضي" سوف نستعرض معاكم قائمة أكثر 10 لاعبين شاركوا مع المنتخب السعودي على مدار تاريخه.
1 - محمد الدعيع:
الحارس السعودي الأشهر، إرتدى قميص منتخب السعودي في 178 مباراة، وهو ما كان يجعله "عميد لاعبي العالم" لسنوات طويلة، حتى أن جاء المصري أحمد حسن، وخطف هذا اللقب بعدما شارك في 184 مباراة دولية رفقة منتخب الفراعنة.
2- محمد الخليوي:
لعب الخليوي نحو 163 مباراة رفقة منتخب السعودية، وكان لفترة طويلة هو أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق، حتى أن نجح الدعيع في تجاوزه وخطف الصدارة، ومن بين المعلومات المميزة عن الخليوي، بأنه واحد من القلائل الذين لعبوا ناديي مدينة جدة، الأهلي والاتحاد.
3- سامي الجابر:
لعب سامي الجابر أغلب مسيرته رفقة نادي الهلال السعودي، ومثل منتخب السعودية في 156 مباراة، ونجح في أن يحقق رقم قياسي صعب على أي لاعب عربي آخر أن يحقق في السنوات المقبلة، حيث يعد الجابر هو العربي الوحيد الذي سجل أهدافًا في 4 نسخ متتالية من بطولة كأس العالم، حيث سجل في نسخة 1994 بأمريكا، ونسخة 1998 في فرنسا، ونسخة 2002 في كوريا واليابان، وأخيرًا في نسخة ألمانيا 2006.
4- عبد الله سليمان:
شارك عبد الله سليمان مع منتخب السعودية في 142 مباراة، ونجح في الظهور رفقة الأخضر في ثلاث نسخ متتالية في كأس العالم، وهي 1994 و1998 و2002.
5- حسين عبد الغني:
الظهير الأيسر الأسطوري للمنتخب السعودي، لعب رفقة الأخضر 138 مباراة، ونجح خلالها في تسجيل 5 أهداف رفقة السعودية، ومع وصوله لسن 42 في الوقت الحالي، أصبح عبد الغني بعيد عن المشاركة مع المنتخب، حتى مع إستمراره في الملاعب وبالتحديد مع نادي أهلى جدة.
6- أسامة هوساوي
لعب أسامة هوساوي رفقة منتخب السعودية لأكثر من 11 عام، وخلال هذه الفترة، وصل هوساوي إلى 138 مباراة رفقة الأخضر السعودي، وكان إنجازه الأبرز هو الوصول إلى كأس العالم روسيا 2018
7 - سعودي كريري:
القائد السابق لمنتخب السعودي يعد من بين الأكثر مشاركة في تاريخ المنتخب السعودي، حيث مثل الأخضر في 133 مباراة جعلته في المركز السابع في الترتيب.
8- محمد عبد الجواد:
لعب عبد الجواد مع منتخب السعودية لمدة تزيد عن 15 عام، ونجح في أن يكون واحد من اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم مع الأخضر عام 1994، ويملك عبد الجواد 121 مباراة في سجله مع المنتخب السعودي.
9- محمد الشلهوب:
اللاعب الأسطوري في نادي الهلال السعودي، يملك مسيرة مميزة رفقة منتخب السعودية، حيث شارك الشلهوب رفقة الأخضر في 117 مباراة جعله يأتي ضمن قائمة أكثر 10 لاعبين مشاركة في المباريات عبر تاريخ المنتخب.
10 - أحمد جميل:
وفي المركز العاشر والأخير في القائمة، جاء الدولي السعودي السابق، أحمد جميل، والذي سجل 116 مباراة رفقة المنتخب السعودي.