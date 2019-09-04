رياضة | الزمالك يستنجد بزيادة جماهيره أمام بيراميدز

قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي بمخاطبة الجهات الأمنية المعنية بتأمين المباراة النهائية لبطولة كأس مصر من أجل تواجد الجماهير في المدرجات.

ويحاول مرتضى منصور حضور جماهير نادي الزمالك في المباراة النهائية بشكل طبيعي، بعد عودة الجماهير بشكل كامل خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الحدث اليوم، عبر برنامج الزمالك اليوم: "هناك محاولات مع الأمن لحضور الجماهير لمباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز".

وأشاد مسئولو الزمالك بملعب الإسكندرية بسبب ثورة التجديد التي قامت بها الدولة على مستوى الإنشاءات وأرضية الملعب، وذلك قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو على تدريب اللاعبين على ركلات الترجيح خلال التدريبات استعدادًا لمباراة بيراميدز تحسبا لانتهاء الوقت الأصلي لمباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز بالتعادل، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين على كل الاختيارات الممكنة

ويواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز يوم الأحد المقبل على ملعب استاد الإسكندرية، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، بعد فوز الابيض على الاتحاد السكندري وعبور بيراميدز لبتروجيت.

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وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، إلغاء فترة الراحة التي كان من المقرر أن يحصل عليها اللاعبون عقب انتهاء مباراة الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

ويخوض اليوم فريق الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة بيراميدز، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين للمباراة المرتقبة.

وأكد ميتشو للاعبين على ثقته الكبيرة في الفريق وفي كل لاعب موجود بالقائمة، في إشارة إلى قدرة الزمالك على التتويج ببطولة الكأس بالرغم من قوة المنافس، حيث طالب المدرب لاعبيه ضرورة القتال داخل الملعب من اجل تحقيق المكسب.

مباريات ميتشو مع الزمالك

وقال المدير الفني للزمالك خلال حديثه مع اللاعبين إنه يحلم بالتتويج بالبطولة الأولى له مع الزمالك، وإن هذا الحلم لن يتحقق إلا في حالة القتال داخل الملعب، والاستفادة من كل الفرص التي تأتي لنا خلال اللقاء.

وقاد ميتشو الزمالك في ٣ مواجهات فاز فيهم جميعًا على ديكاداها الصومالي بسداسية نظيفة بالدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وعلى المقاصة والاتحاد السكندري بهدف نظيف في مسابقة كأس مصر.

