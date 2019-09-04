رياضة | رد فعل الزمالك على إقامة نهائي كأس مصر في الإسكندرية

رحب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بخوض المباراة النهائية لبطولة كأس مصر أمام بيراميدز على ملعب استاد الإسكندرية.

الزمالك يشيد بملعب الإسكندرية

وأشاد مسئولو الزمالك بملعب الإسكندرية بسبب ثورة التجديد التي قامت بها الدولة على مستوى الإنشاءات وأرضية الملعب، وذلك قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

فيما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو على تدريب اللاعبين على ركلات الترجيح خلال تدريبات الابيض المقبلة استعدادا لنهائي بطولة الكأس.

وجاء قرار ميتشو تحسبا لانتهاء الوقت الأصلي لمباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز بالتعادل، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين على كل الاختيارات الممكنة

ويواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز يوم الأحد المقبل على ملعب ستاد الإسكندرية، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، بعد فوز الابيض على الاتحاد السكندري وعبور بيراميدز لبتروجت.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، إلغاء فترة الراحة التي كان من المقرر أن يحصل عليها اللاعبون عقب انتهاء مباراة الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

ويخوض اليوم فريق الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة بيراميدز، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين للمباراة المرتقبة.

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وأكد ميتشو للاعبين على ثقته الكبيرة في الفريق وفي كل لاعب موجود بالقائمة، في إشارة إلى قدرة الزمالك على التتويج ببطولة الكأس بالرغم من قوة المنافس، حيث طالب المدرب لاعبيه ضرورة القتال داخل الملعب من اجل تحقيق المكسب.

وقال المدير الفني للزمالك خلال حديثه مع اللاعبين إنه يحلم بالتتويج بالبطولة الأولى له مع الزمالك، وأن هذا الحلم لن يتحقق الا في حالة القتال داخل الملعب، والاستفادة من كل الفرص التي تأتي لنا خلال اللقاء.

ويسعى الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تحقيق اول بطولاته مع الفارس الابيض، بعد ان أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور التعاقد معه خلال شهر اغسطس الماضي.

وقاد ميتشو الفريق في ٣ مواجهات فاز فيهم جميعا، على ديكاداها الصومالي بسداسية نظيفة بالدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وعلى المقاصة والاتحاد السكندري بهدف نظيف في مسابقة كأس مصر.

في نفس السياق خاض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية أمس الثلاثاء استعدادا لمواجهة بيراميدز في النهائية لبطولة كأس مصر.

حيث شهد المران بعض التدريبات التأهيلية والفنية للاعبين تحت قيادة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الابيض.

وصعد الزمالك للمباراة النهائية بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف سجله مصطفى محمد في الدقيقة ٩٩ من عمر المباراة، بعد تصويبة قوية فشل حارس مرمى زعيم الثغر التعامل معها.

