رياضة | الخليفي يتوعد نيمار ويخطط لمعاقبته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخليفي يتوعد نيمار ويخطط لمعاقبته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشعر رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان بالاستياء والغضب من لاعب الفريق نيمار دا سيلفا بسبب ما حدث خلال فترة الانتقالات الصيفية بدايةً من إعلان رغبته في الرحيل مروراً بمفاوضات برشلونة وفشلها مع نهاية الفترة.

وقال صحفي ياهو، في حديثٍ نقلتها صحيفة "cuatro deportes" أن ناصر الخليفي كان يحلم بأن يجعل نيمار يركض في الملعب وحيداً حتى ينتهي عقده.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نيمار فعل كل ما بوسعه من أجل الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان وهو الأمر الذي تقبله النادي وبحث العروض المقدمة من حيث المقابل المادي وتبادل اللاعبين.

Advertisements

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الجميع ينتظر كيف سيتعامل النادي مع نيمار، فصحيح أنه أساء التصرف مع الفريق، لكنه له قيمته داخل الملعب ويمكن أن يكون عنصرًا رئيسيًا إذا كان على أعلى مستوى، ومن ناحية أخرى لا يغفر المشجعون أيضًا موقف البرازيلي لذلك تلقى إهانات خلال المباراة الأولى في الموسم.

وكان نيمار قد أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان بعد قضاء موسمين كاملين في صفوف الفريق ولكن رغم أن أرقامه مع فريقه جيدة بنسبة كبيرة لكن كثرة الإصابات قد جعلته يختفي عن الأضواء مع وجود نجم آخر خطف منه النجومية وهو الفرنسي الشاب كيليان مبابي.

وتشير تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قد قدم العرض الأول الرسمي يوم 27 أغسطس ولكن مسؤولي الفريق الباريسي لم يعجبهم المبلغ المالي ورفضوا هذا العرض علماً بأن هناك لاعبين من النادي الكتالوني يرفضون الرحيل إلى باريس سان جيرمن ضمن هذه الصفقة مثل إيفان راكيتيتش والفرنسي الشاب عثمان ديميبيلي.

والجدير بالذكر أن البرازيلي نيمار دا سيلفا قد انتقل لتمثيل صفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2017 قادماً من تجربة رائعة في برشلونة كما تم دفع مبلغ 222 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الدولي مع النادي الكتالوني الذي شعرت جماهيره هي الأخرى بالإهانة نظراً لطريقة رحيل اللاعب والذي كان من بين العناصر الأساسية في الفريق مع الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز.