رياضة | مواعيد مباريات الدور التمهيدي من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الدور التمهيدي من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق اليوم الأربعاء، مباريات الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم (قطر 2022)، وتستمر منافسات المرحلة التمهيدية للتصفيات حتي يوم 10 سبتمبر الجاري، وتقام اليوم 8 مباريات قوية في مختلف ملاعب القارة السمراء.

- نظام تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022:

تقام تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بنظام شبيه بنظام تصفيات مونديال 2014 والذي استضافته البرازيل.

التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال (قطر 2022) تقام علي 3 مراحل، المرحلة الأولي تقام في الفترة من 4 وحتي 10 سبتمبر، ويتنافس فيها 28 منتخبًا علي 14 بطاقة للتأهل للدور الثاني من التصفيات.

وفي المرحلة الثانية من التصفيات ينضم الـ14 منتخبًا المتأهلين من الدور التمهيدي لـ 26 منتخبًا الأعلى تصنيفًا بالقارة السمراء، ويتم تقسيمهم علي 10 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات، ويتأهل للمرحلة النهائية أصحاب المراكز الأولي بالمجموعات.

يتم تقسيم المنتخبات الـ10 المتأهلين للمرحلة النهائية لمستويين، حيث يلتقي كل منتخب من المستوي الأول مع منتخب من المستوي الثاني، في مباراتين ذهابًا وإيابًا بنظام (خروج المغلوب) علي أن يتأهل 5 منتخبات للمونديال.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" جميع مواعيد مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022:-

الأربعاء 4 سبتمبر :

- إثيوبيا × ليسوتو (3 عصرًا)

- إريتريا × ناميبيا (3 عصرًا)

- بوروندي × تنزانيا (3 عصرًا)

- غينيا الاستوائية × جنوب السودان (4 مساءًا)

- موريشيوس × موزمبيق (4 مساءًا)

- جيبوتي × إسواتيني (5 مساءًا)

- ساو تومي وبرينسيب × غينيا بيساو (5 مساءًا)

- ليبريا × سيراليون (8 مساءًا)

الخميس 5 سبتمبر:

- تشاد × السودان (4:30 مساءًا)

- الصومال × زيمبابوي (5 مساءًا)

- سيشيل × رواندا (10 مساءًا)

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الجمعة 6 سبتمبر:

- جزر القمر × توجو (2 ظهرًا)

- جامبيا × أنجولا (7 مساءًا)

السبت 7 سبتمبر

- بوتسوانا × مالاوي (4 عصرًا)

الأحد 8 سبتمبر:

- ليسوتو × إثيوبيا (3 عصرًا)

- زيمبابوي × الصومال (3 عصرًا)

- تنزانيا × بوروندي (3 عصرًا)

- غينيا الاستوائية × جنوب السودان (6 مساءًا)

- سيراليون × ليبريا (6:30 مساءًا)

الثلاثاء 10 سبتمبر

- مالاوي × بوتسوانا (3 عصرًا)

- إيسواتيني × جيبوتي (3 مساءًا)

- موزمبيق × موريشيوس (4 مساءًا)

- أنجولا × جامبيا (5 مساءًا)

- السودان × تشاد (6 مساءًا)

- رواندا × سيشيل (6 مساءًا)

- توجو × جزر القمر (6 مساءًا)

- غينيا بيساو × ساو تومي وبرينسيب (6:30 مساءًا)

- ناميبيا × اريتريا (7 مساءًا)