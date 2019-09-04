رياضة | ألتراس ميلان يدافع عن جمهور كالياري ضد لوكاكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألتراس ميلان يدافع عن جمهور كالياري ضد لوكاكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر البلجيكي روميلو لوكاكاو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنترميلان الإيطالي ما تعرض له من هتافات عنصرية من جماهير كالياري، خلال مباراة الفريقين بالدوري الإيطالي.

وعبر لوكاكاو عن غضبه الشديد تجاه تلك الهتافات، من خلال بيان أصدره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا "كرة القدم لعبة للمتعة، ويجب ألا تشتمل على أي نوع من أنواع التفرقة، هناك العديد من اللاعبين تعرضوا للإساءات العنصرية على مدار الشهر الماضي، لذلك أتمنى أن تقوم اتحادات كرة القدم حول العالم بردود فعل قوية ضد كل حالات العنصرية".

ورد ألتراس إنتر ميلان، بيانا على تلك الواقعة بعد تعرض لاعبهم لوكاكو لهتافات عنصرية من جمهور كالياري، وجاء البيان كالآتي: "تلك الأساليب نتبعها في إيطاليا لتشتيت الخصم ونرفزته ودعم فريقنا، ولا تدخل ضمن العنصرية،ّ حتى نحن جمهور إنتر استخدمناه في الماضي وسنستخدمها في المستقبل".

وتابع: "مرحباً روميلو لوكاكو نكتب إليك هذا البيان نيابة عن جماهير إنتر، نعم نحن الرجال الذين رحبوا بك عندك وصولك إلى ميلانو، نتأسف للغاية لأنك أعتقدت أن ما حدث في مباراة كالياري كان عنصرياً".

وتابع البيان: "عليك الإدراك أن إيطاليا ليست مثل العديد من بلدان شمال أوروبا الأخرى؛ حيث إن العنصرية هي مشكلة حقيقة، نحن نفهم أنه ما حدث يبدو عنصرياً بالنسبة لك، لكن الأمر ليس كذلك".

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وأضاف البيان: "في إيطاليا نستخدم بعض الطرق فقط من أجل مساعدة فريقنا، ومحاولة جعل المنافسين متوترين ليس بسبب العنصرية ولكن لخلق المشكلات لهم، نحن مجموعة عاشقة متعددة الأعراق ورحبنا دائما باللاعبين في كل مكان، ومع ذلك لقد استخدمنا دائماً هذه الطريقة مع لاعبي الفرق الأخرى في الماضي وربما سنستخدمها في المستقبل".

وواصل: "لسنا عنصريين ولسنا مشجعي كالياري، وعليك أن تفهم بأن الجماهير في جميع الملاعب الإيطالية يهتفون لفرقهم، ولكن في نفس الوقت يهتفون ضد الفرق الآخرى لمساعدة أنديتهم، العنصرية الحقيقية هي قصة مختلفة تماماً ويعرفها جميع عشاق كرة القدم الإيطالية جيداً".

واختتم البيان "عندما تعلن أن العنصرية هي مشكلة يجب محاربتها في إيطاليا فإنك تساعد فقط في القمع ضد كل مشجعي كرة القدم بمن فيهم نحن، وأنت تسهم في خلق مشكلة ليست موجودة بالفعل وليس بالطريقة التي يتم إدراكها في بلدان أخرى، عليك مساعدتنا في توضيح ما هي العنصرية الحقيقة، وأن المشجعين الإيطاليين ليسوا عنصريين، وقد لا يكون المشجعون الإيطاليون مثاليين ويمكننا أن نفهم شعورك بالإحباط من هذه التعبيرات لكن من المؤكد أنها ليست عنصرية، مرة أخرى مرحباً روميلو لوكاكو".

وتعرض لوكاكاو، لهتافات عنصرية خلال مباراة فريقه أمام كالياري، والتي انتهت لصالح إنتر ميلان، بهدفين مقابل هدف وحيد بالكالتشيو الإيطالي.