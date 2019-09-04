رياضة | الهلال في ورطة بسبب مفاوضات بديل "كويلار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال في ورطة بسبب مفاوضات بديل "كويلار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية برازيلية أن نادي كورنثيانز البرازيلي اعتزم تقديم شكوى إلى اتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمطالبة بقيمة عقد وقع عليه الهلال لضم لاعب الفريق جابرييل جيروتو.

وأوضحت التقارير أن إدارة النادي البرازيلي تمتلك عقد مبدئي موقع من رئيس الهلال؛ يفيد بدفع مقدم تعاقد للاعب يبلغ نحو 100 ألف يورو.

ويطالب نادي كورنثيانز البرازيلي إدارة نادي الهلال بدفع قيمة التعاقد كاملة، حيث تصل المبالغ لنحو 13 مليون يورو، بحسب ما ذكر وكيل اللاعب.

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وجاءت مفاوضات الهلال، مع جابرييل بديلاً للكولومبي جوستافو كويلار، في حال فشل صفقته، قبل أن يتمكن النادي من ضم اللاعب.

وكانت إدارة نادي الهلال قد تعاقدت مع كويلار مقابل 7.4 مليون يورو، وهى تشمل قيمة شراء عقده بالإضافة إلى حصة ديبورتيفو كالي الكولومبي ناديه الأصلي كما سيحصل اللاعب على 4 ملايين يورو من نادى الهلال، تشمل الراتب، ومقدم العقد الذي يمتد أربعة مواسم.

والتقى كويلار فور وصوله مع فهد بن نافل رئيس نادى الهلال الذى تمنى له التوفيق وأن يحقق مع زملائه اللاعبين ما تطمح إليه جماهير الزعيم.