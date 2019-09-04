رياضة | قرار جديد من "ميتشو" قبل مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار جديد من "ميتشو" قبل مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو إلغاء فترة الراحة التي كان من المقرر أن يحصل عليها اللاعبون عقب انتهاء مباراة الأبيض والاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

وجاء قرار ميتشو بعد إخطار اتحاد الكرة المصري للنادي بإقامة المباراة النهائية لبطولة كأس بين الزمالك وبيراميدز يوم الأحد المقبل على ملعب ستاد الإسكندرية