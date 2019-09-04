رياضة | قرار جديد من "ميتشو" قبل مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار جديد من "ميتشو" قبل مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء قرار ميتشو بعد إخطار اتحاد الكرة المصري للنادي بإقامة المباراة النهائية لبطولة كأس بين الزمالك وبيراميدز يوم الأحد المقبل على ملعب ستاد الإسكندرية
تدريب الزمالك اليوم استعدادا لبيراميدز
ويخوض اليوم فريق الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة بيراميدز، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين للمباراة المرتقبة.
وأكد ميتشو للاعبين على ثقته الكبيرة في الفريق وفي كل لاعب موجود بالقائمة، في إشارة إلى قدرة الزمالك على التتويج ببطولة الكأس بالرغم من قوة المنافس، حيث طالب المدرب لاعبيه ضرورة القتال داخل الملعب من اجل تحقيق المكسب.
وقال المدير الفني للزمالك خلال حديثه مع اللاعبين إنه يحلم بالتتويج بالبطولة الأولى له مع الزمالك، وأن هذا الحلم لن يتحقق الا في حالة القتال داخل الملعب، والاستفادة من كل الفرص التي تأتي لنا خلال اللقاء.
تاريخ ميتشو مع الزمالك
وقاد ميتشو الفريق في ٣ مواجهات فاز فيهم جميعا، على ديكاداها الصومالي بسداسية نظيفة بالدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وعلى المقاصة والاتحاد السكندري بهدف نظيف في مسابقة كأس مصر.
في نفس السياق خاض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية أمس الثلاثاء استعدادا لمواجهة بيراميدز في النهائية لبطولة كأس مصر.
وصعد الزمالك للمباراة النهائية بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف سجله مصطفى محمد في الدقيقة ٩٩ من عمر المباراة، بعد تصويبة قوية فشل حارس مرمى زعيم الثغر التعامل معها.