رياضة | خناقة في برشلونة

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اشتعلت الخلافات المثيرة في نادي برشلونة بين الإدارة والنجوم الفريق على خلفية الفشل في ضم نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية وتأجيل الصفقة لوقت لاحق.

وفشل برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو في إعادة نيمار داسيلفا إلى ملعب كامب نو بعد أن عقد عدداً من الاجتماعات في باريس في الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات لكنه فشل في تلبية مطالب باريس سان جيرمان.

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وكشفت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية عن أن رئيس برشلونة تظاهر بالعمل على صفقة نيمار لعدم الدخول في حرب مع نجوم الفريق بقيادة ليونيل ميسي والذين كانوا قد تمسكوا بإعادة اللاعب بأي شكل وهو ما جعلهم يدخلون في خلافات مع إدارة الفريق الكتالوني.

وأوضحت مجموعة من اللاعبين قررت الضغط بقوة على مجلس الإدارة من أجل المحاولة من جديد للحصول على خدمات البرازيلي البالغ من العمر 27 عاماً بداية من عام 2020.

كان برشلونة قد حاول ضم نيمار من باريس سان جيرمان لكنه فوجيء بتعنت الجانب الفرنسي في الصفقة بعد دخول ريال مدريد الإسباني طرفًا قويًا في الصفقة ثم فريق يوفنتوس الإيطالي وهو ما دفع البرسا للتراجع عن الصفقة في اللحظات الأخيرة ليبقى اللاعب في فريقه على أمل الانتقال في الميركاتو الشتوي رغم أن نيمار طلب العودة إلى ملعب كامب نو على أمل الرجوع لمزاملة ليونيل مسي ولويس سواريز.