رياضة | كثرة النجوم صداع في رأس "رينارد" مع السعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كثرة النجوم صداع في رأس "رينارد" مع السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يملك المنتخب السعودي عددًا كبيرًا من اللاعبين المميزين في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي يجعل المدرب الفرنسي، هيرفي رينارد يعاني بشكل كبير من محاولة وضع تشكيلته الأولى مع منتخب السعودية، والذي يستعد لمواجهة مالي وديًا يوم غد الخميس، وبعدها مباراة رسمية له لهيرفي رينارد مع الأخضر ستكون أمام منتخب البحرين ضمن إطار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم المقبلة "قطر 2022"، وكاس آسيا 2023.

السؤال الذي يتبادر إلى أذهان الجمهور السعودي في هذا التوقيت، هو كيف سيلعب منتخب السعودية تحت قيادة هيرفي رينارد، هل سيحافظ المدرب الفرنسي على واحدة من طرق لعبه المعتادة، سواء 4-2-3-1 أو 4-3-3، كما كان يفعل مع منتخب المغرب، أم إن رينارد يجهز لإستخدام خطة مختلفة رفقة الأخضر السعودي؟

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المدرب الفرنسي أعلن عن قائمة ضمت نحو 26 لاعب للدخول في معسكر مغلق رفقة منتخب السعودية، قبل مباراتي مالي الودية واليمن الرسمية، وفي أول أيام المعسكر، قرر رينارد إصدار فرمان رسمي وهو منع اللاعبين من إستخدام هواتفهم المحمولة إلا في أوقات معينة فقط، وذلك من أجل أن يكون كل التركيز منصب على التدريبات وعلى الأمور التكتيكية التي يريد رينار تطبيقها رفقة المنتخب السعودي في الفترة المقبلة.

بعض المحللين والمتابعين يتوقعون أن يحاول رينارد استكشاف مستويات اللاعبين بأسرع شكل ممكن، وذلك خلال فترة المعسكر ومن ثم مباراة مالي، التي سيحصل فيها عدد كبير من اللاعبين على الفرصة من أجل إثبات قدراتهم أمام المدرب الجديد، قبل أن يختار رينارد تشكيلته الأساسية في المباراة الرسمية الأولى أمام منتخب اليمن في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس أمم آسيا 2023.

المدرب الفرنسي، كان قد تحدث إلى وسائل الإعلام خلال الساعات الأخيرة، وقال أن المنتخب السعودي يملك مجموعة مميزة وكبيرة من اللاعبين والنجوم، والدوري السعودي الآن أصبح واحد من أقوى الدوريات العربية ويفرز لاعبين جدد ومميزين بشكل مستمر، وهو ما سيجعل الجهاز الفني للأخضر في حيرة عندما يختار قائمة وتشكيلة الفريق في الفترة المقبلة.