رياضة | الزناتي خليفة عامر حسين في لجنة المسابقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزناتي خليفة عامر حسين في لجنة المسابقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حسام الزناتي مساعد مدير بطولة الأمم الأفريقية مصر 2019 مديرا لإدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم وتعيين سيد بخيت مقررا للجنة المسابقات.

كما تقرر تعيين محمد الشريعي المدير المالي السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم مديرا ماليا جديدا للاتحاد المصري لكرة القدم ، وأحمد محب مستشارا ماليا للاتحاد.

وتم اعتماد أحمد توفيق حافظ المحامي والمستشار سعيد حنفي كمتطوعين في اللجنة القانونية بالاتحاد المصري لكرة القدم للتعامل مع القضايا الخارجية والاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكانت اللجنة الخماسية المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، قررت سحب العقوبات من لجنة المسابقات ومنحها للجنة الانضباط خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي قرار الجبلاية عملًا بباقي اتحادات الكرة بالعالم والتي لا يكون فيها للجنة المسابقات فرض أي عقوبات واكتفائها بتنظيم المباريات والمسابقات فقط.

كان عامر حسين قدم تقدم باستقالته من رئاسة لجنة المسابقات في الأسبوع الماضي بعدما تم تعين اللجنة المؤقتة، خلفا للمجلس السابق برئاسة هاني أبوريدة، والذي تقدم هو ومجلسه استقالة جماعية، عقب خروج المنتخب الوطني، من دور الستة عشر لمسابقة بطولة الأمم الإفريقية والتي نظمتها مصر مؤخرا.

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وكان مازن مرزوق رفض تولي المنصب، بالوقت الحالي، بسبب ارتباطه بالعمل الخاص وسفره خارج البلاد.

وأخطر مرزوق اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني بموافقته على الاستعانة به كخبير ولكنه طلب تعيين رئيس للجنة يكون متواجد بشكل مستمر.

واستعانت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بمازن مرزوق بحكم خبرته فى لجان المسابقات وقام بعمل جدول الدوري للموسم الجديد إلى جانب استشارته فى بعض الأمور الخاصة بالمسابقات ويتم البحث حاليًا من قبل اللجنة عن رئيس للجنة المسابقات.

وحدد الاتحاد المصري، يوم 19 سبتمبر الجاري موعدًا لإقامة مباريات الموسم الجديد، على أن يسبقها مباراة الأهلي والزمالك، يوم 18 سبتمبر بالسوبر المصري.

ويخوض الأهلي مواجهة السوبر باعتباره بطل للدوري العام، فيما يلعب الزمالك، المباراة باعتباره بطلا للكأس المحلي، على أن يتم تحديد مكان إقامتها خلال الإسبوع المقبل.

