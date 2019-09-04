رياضة | موعد انتقال نجم برشلونة إلى يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد انتقال نجم برشلونة إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض مسؤولو نادي يوفنتوس الإيطالي التخلي عن هدفهم الرئيسي والذي لم يتحقق خلال فترة الانتقالات الصيفية وهو التعاقد مع أحد نجوم برشلونة والذي بات على مقربة من مغادرة صفوف النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نادي يوفنتوس قد اتفق مع إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة على كافة الأمور الشخصية ولكن لم تتم الصفقة في موعدها المحدد مع إغلاق نافذة سوق الانتقالات الصيفية 2019.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن نادي يوفنتوس سوف يعود من أجل إكمال خطوة التعاقد مع راكيتيتش بشكل سريع مع بداية سوق الانتقالات الشتوية وبداية عام 2020 كما أن اللاعب نفسه لا يمانع ذلك.

وتشير تقارير صحفية إسبانية إلى السبب الحقيقي وراء فشل عملية نقل الكرواتي إيفان راكيتيتش وهي رفض إدارة يوفنتوس فكرة التفريط في خدمات اللاعب فيديريكو بيرنارديتشي.

والجدير بالذكر أن إيفان راكيتيتش قد انتقل للعب في صفوف برشلونة قادماً من إشبيلية عام 2014 وحصد لقب الدوري الإسباني 4 مرات بالإضافة إلى لقب واحد من بطولة دوري أبطال أوروبا حيثُ كتب الكرواتي تاريخ طويل مع البارسا خلال 5 سنوات.

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ويقترب راكيتيتش البالغ من العمر 31 سنة، من الرحيل عن صفوف برشلونة خاصةً مع ظهور آرثور وفرينكي دي يونج في خط وسط النادي الكتالوني ويحتاجوا فرصة للظهور بدلاً من الكرواتي.

ويشعر راكيتيتش بالإهانة الشديدة بعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية بسبب معرفته بأن إدارة نادي برشلونة قد وضعته ضمن عملية تبادل اللاعبين في صفقة ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان.

وفشلت عملية نقل نيمار من باريس إلى برشلونة بسبب عدم الاتفاق على المقابل المادي وأسماء اللاعبين الذين كانوا سيدخلوا ضمن العملية لتتأجل تلك الصفقة بشكل نهائي إلى فترة انتقالات صيف 2020.

وعلى صعيد آخر؛ يسعى مسؤولو يوفنتوس للاستفادة من خدمات المخضرم راكيتيتش في مركز خط الوسط مع اقتراب رحيل بعض اللاعبين عن صفوف النادي الإيطالي خلال الفترة المقبلة كما أن مسؤولي تورينو لا يزالون يفكرون في حصد لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزينة النادي منذ فترة طويلة والذي يعد حلم لجماهير السيدة العجوز.