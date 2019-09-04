رياضة | الغردقة تستضيف حفل اختيار أفضل لاعب في إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الغردقة تستضيف حفل اختيار أفضل لاعب في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" برئاسة المالاجاشي أحمد أحمد، عن موعد الحفل السنوي لاختيار أحسن لاعب في القارة الإفريقية، لعام 2019.

وأعلن حمادة شادى منسق حقوق الرعاية بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم كاف، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك : موعد الحفل السنوي للاتحاد الافريقي لاختيار أحسن لاعب في القارة يقام في الغردقة بصفة نهائية.

وقال منسق الرعاية بالكاف: "يقام حفل توقيع العقود بين أحمد أحمد رئيس الإتحاد الإفريقى لكرة القدم وكامل أبو علي رئيس النادى المصرى السابق ومالك العديد من القرى السياحية بالغردقة يوم 13 سبتمبر المقبل ".

وتابع شادي: "هناك مؤتمر صحفى سيعقد بحضور نخبة من رجال الدولة والرياضيين عقب توقيع العقود بين رئيس الكاف على أن يقام حفل تتويج أحسن لاعب في الأسبوع الأول من شهر يناير2020".

وكان محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى توج بلقب أحسن لاعب فى أفريقيا لعامى 2017 و2018 على التوالى .

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على جانب أخر حدد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يوم 11 سبتمبر الجاري موعدًا لسفر الفريق الأول لكرة القدم، إلى غينيا الاستوائية لمواجهة كانو سبورت، في ذهاب دور ال32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يسبق البعثة كلا من سمير عدلي المدير الإداري وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، بحوالي 48 ساعة للإطمئنان على كافة الترتيبات والملاعب هناك، والتي سيخوض عليها الفريق تدريباته استعدادا للمواجهة المرتقبة.

ويحصل الجهاز الفني والإداري واللاعبين، خلال الساعات المقبلة على التطعيمات اللازمة قبل السفر إلى غينيا، تجنبا للأمراض المنتشرة داخل البلاد الإفريقية.

وتعتبر هذه المباراة الأولى التي سيخوضها الفريق تحت قيادته الفنية الجديدة السويسري رينية فايلر، والتي ستقام يوم 14 سبتمبر الجاري في غينيا ضمن مباريات ذهاب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا.

وأعلن النادي الأهلي التعاقد مع السويسري رينيه فايلر لتدريب الفريق خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته بعد الخروج من دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.