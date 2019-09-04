رياضة | نجم يوفنتوس يشتعل غضبا للاستبعاد من قائمة دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم يوفنتوس يشتعل غضبا للاستبعاد من قائمة دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى إيمري كان لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي غضبه الشديد من استبعاده لقائمة السيدة العجوز للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان نادي يوفنتوس الإيطالي قد قام بإرسال قائمته التي ستشارك في نسخة هذا الموسم من بطولة دوري أبطال أوروبا، ولم تشهد تواجد لاعب منتخب ألمانيا.

ويتواجد إيمري كان حاليًا في معسكر منتخب ألمانيا الذي يستعد لخوض تصفيات اليورو، بعدما استدعاه المدرب يواخيم لوف.

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وقال كان في تصريحات غاضبة :"الغياب عن قائمة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، هو أمرًا صادمًا بالنسبة لي".

وتابع :"الجهاز الفني بقيادة ماوريسيو ساري أبلغني بأمور أخرى في الأسبوع الماضي، وقرار الاستبعاد صدمني".

وواصل :"المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا، كان شرطي للبقاء في الفريق، وغيابي سيكون له عواقب".

ويقع فريق يوفنتوس الإيطالي في المجموعة الرابعة التي تضم كلًا من أتلتيكو مدريد وبايرن ليفركوزن ولوكوموتيف موسكو.