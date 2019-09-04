رياضة | كيف ضاع حارس الأهلي من العملاق السعودي

وأكدت تقارير سعودية أن محمد النشاوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، كان قريبًا للغاية من الانتقال نحو صفوف النصر السعودي، ولكن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة.

وبحسب ما أكدته التقارير، فإن النصر السعودي قد توصل إلى اتفاق مع محمد الشناوي، وذلك قبل أن يقدم عرض رسمي إلى النادي الأهلي من أجل حسم الصفقة بصورة نهائية، ولكن الأهلي فاجأ إدارة النصر، حيث طلب الحصول على نحو 8 مليون دولار من أجل التنازل عن خدمات محمد الشناوي وهو الأمر الذي تسبب في فشل صفقة انتقال اللاعب إلى صفوف نادي النصر، الذي رفض بكل تأكيد أن يدفع هذا المبلغ، خاصة مع وصول الشناوي إلى سن ال31 بعد شهور قليلة من الآن.

الجدير بالذكر أن محمد الشناوي قد قدم أداءً مميزًا رفقة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2019، وكان واحد من أفضل حراس البطولة، رغم خروج منتخب مصر من الدور الثاني في البطولة، وهذا بالإضافة إلى مستواه المتميز رفقة النادي الأهلي، حيث شارك الحارس مع القلعة الحمراء في 80 مباراة، حافظ فيها على نظافة شباكه في 45 مباراة، بمعدل يصل لأكثر من 55%، وإستقبلت شباك الحارس المصري فقط 52 هدفَا خلال ال80 مباراة التي لعبها بقميص النادي الأهلي.