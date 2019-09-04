رياضة | تشكيل ريال مدريد بعد نهاية الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ريال مدريد بعد نهاية الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وذكرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أن زيدان يمكنه إعادة ريال مدريد لسابق عهده وإخافة جميع المنافسين من خلال إخراج قدارت الكولومبي خاميس رودريجيز والويلزي جاريث بيل، بإعادتهم لمستواهم المعهود قبل تعاقد ريال مدريد معهم.

وأضافت بأن، الخطة المثالية لريال مدريد أتن يبدأ المباراة بطريقة 4 - 3 - 3، على أن يصبح التشكيل كالتالي: في حراسة المرمى: كورتوا

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن إمكانية عودة ريال مدريد لمرعب أوروبا من جديد، في حالة استغلال إمكانيات لاعبيه بطريقة مثالية من قبل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق.



في الدفاع: مارسيلو، سيرجيو راموس، فاران، كارفخال.



في الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش.

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في الهجوم: هازارد، كريم بنزيما، جاريث بيل. في الهجوم: هازارد، كريم بنزيما، جاريث بيل. على أن يكون الكولومبي خاميس رودريجيز أحد أهم الأوراق الرابحة على مقاعد البدلاء لزيدان، لاقحامه في الشوط الثاني من المباراة، وبهذا التشكيل يصبح هازارد بديلاً للبرتغالي كرستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي، والتي تمكنت تحت قيادة الفرنسي من التتويج بثلاثية تاريخية لدوري أبطال أوروبا.



وتترقب جماهير ريال مدريد عودة الدولي البلجيكي إيدين هازارد من الإصابة التي تعرض لها خلال استعدادات فريقه للموسم الجديد، حيث تأمل الجماهير في في عودة فريقها للتألق من جديد على منصات التتويج والتي غاب عنها النادي في الموسم الماضي بعد موسم كارثي خرج منه دون تحقيق أي بطولة محلية أو قارية. وتترقب جماهير ريال مدريد عودة الدولي البلجيكي إيدين هازارد من الإصابة التي تعرض لها خلال استعدادات فريقه للموسم الجديد، حيث تأمل الجماهير في في عودة فريقها للتألق من جديد على منصات التتويج والتي غاب عنها النادي في الموسم الماضي بعد موسم كارثي خرج منه دون تحقيق أي بطولة محلية أو قارية. وشنت جماهير النادي غضبها على بيريز في الموسم الماضي، بسبب عدم تعاقده مع صفقات قوية تتمكن من تعويض رحيل الأسطورة البرتغالية رونالدو، الأمر الذي دفعه للتعاقد مع العديد من الصفقات في موسم الإنتقالات الصيفية 2019، بمبالغ مالية كبدت خزينة المرينجي ما يقارب 300 مليون يورو.

ويبدو أن عشاق العملاق الإسباني غاضبة حتى الآن بسبب التفريط في بعض الصفقات مثل البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ودي ليخت جوهرة أياكس الهولندي والمنتقل حديثًا ليوفنتوس الإيطالي، بالإضافة للدولي الفرنسي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأمر الذي تسبب في ظهور الفريق بشكل سئ في مبارياته الأولى بالموسم من خلال تحقيق فوز وتعادلين في أول 3 مواجهات.