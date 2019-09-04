شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوعلي»: توقيع عقود حفل اختيار أحسن لاعب في أفريقيا 13 سبتمبر بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف كامل أبوعلى رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، أن حفل توقيع العقود لإقامة الحفل السنوي لاختيار أحسن لاعب في القارة الإفريقية لعام 2019، وذلك مع أحمد أحمد رئيس الإتحاد الإفريقى لكرة القدم يوم 13 سبتمبر المقبل.

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وأوضح «أبوعلي»، أن هناك مؤتمر صحفي سيعقد بحضور نخبة من رجال الدولة والرياضيين عقب توقيع العقود بين رئيس الكاف وكامل أبوعلى، بحيث يقام حفل تتويج أحسن لاعب في الأسبوع الأول من شهر يناير2020 بمدينة الغردقة.

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» برئاسة المالاجاشي أحمد أحمد قد أعلن عن موعد الحفل السنوي لاختيار أحسن لاعب في القارة الإفريقية، لعام 2019 بالغردقة.

وأعلن حمادة شادي منسق حقوق الرعاية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: موعد الحفل السنوي للاتحاد الإفريقي لاختيار أحسن لاعب في القارة يقام في الغردقة بصفة نهائية.