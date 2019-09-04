قائمة نادي روما الإيطالي لبطولة الدوري الأوروبي 

Advertisements Advertisements الأربعاء 4 سبتمبر 2019 روما أعلن المدير الفني لنادي روما باولو فونسيكا عن اختيار 23 لاعبًا لتمثيل الفريق في منافسات بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الجديد (2019/2020).

وتضمنت الصفقات الجديدة التي ضمها روما هذا الصيف، في القائمة التي ستبدأ خوض منافسات اليوروبا ليج، منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الجاري. وجاءت قائمة نادي روما كالتالي: Advertisements في حراسة المرمى: باو لوبيز - أنطونيو ميرانتي. في خط الدفاع: زاباكوستا - خوان خيسوس - سمولينج - كولاروف - سانتون - فازيو - مانشيني - فلورينزي - سبينازولا. في الوسط: كريستانتي - لورينزو بيليجريني - بيروتي - فيريتو - زانيولو - باستوري - دياوارا. في الهجوم: مختاريان - دجيكو - أوندير - كالينيتش - كلويفرت. وأسفرت قرعة دور المجموعات بالدوري الأوروبي، عن وقوع روما في المجموعة العاشرة، مع إسطنبول باشاك شهير التركي، بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني وسانت أندرا النمساوي. Advertisements Advertisements

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