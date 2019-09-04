نيمار غاضب بسبب فشل مفاوضاته مع برشلونة

Advertisements Advertisements الأربعاء 4 سبتمبر 2019 نيمار كشفت تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء عن شعور النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعيب باريس سان جيرمان بعد معرفته سبب فشل مفاوضاته مع برشلونة.

Advertisements ووفقا للصحيفة الإسبانية "سبورت" عبر مصادرها، أن النجم البرازيلي نيمار يشعر بالإحباط والغضب الشديد، بعد اكتشافه السبب الرئيسي الذي دفع ناديه باريس سان جرمان لرفض بيعه لبرشلونة الإسباني. واوضحت الصحيفة إن نيمار اكتشف أن هدف إدارة باريس سان جرمان كان عقابه بشكل شخصي، وهذا هو السبب المنطقي الوحيد لرفض عرض برشلونة. وواجه نيمار مشكلات كثيرة مع إدارة النادي الباريسي، أغلبها كانت بسبب عدم انضباطه مع الفريق، ورحلاته المتكررة للبرازيل، وآخرها كان تلميحاته بالرغبة في العودة لناديه السابق برشلونة. Advertisements Advertisements

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